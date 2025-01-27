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Morgan Stanley, İngiltere için büyüme tahminini düşürdü

Morgan Stanley, İngiltere'nin 2025 GSYH büyüme tahminini yüzde 0,9'a düşürdü.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley, İngiltere için büyüme tahminini düşürdü
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Morgan Stanley, İngiltere ekonomisindeki yavaşlama ve işgücü piyasasındaki zayıflık işaretlerini gerekçe göstererek bu yıl için İngiltere'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,9'a düşürdü. Aracı kurum daha önce gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini yüzde 1,3 olarak öngörmüştü.

Marina Zavolock liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, “BoE'nin politika sıkılaştırmasının en yüksek etkisi muhtemelen geride kalmış olsa da, ekonomi üzerindeki sürükleyiciliği hala devam ediyor” dedi.

Morgan Stanley, BoE'nin bu yıl Şubat, Mayıs, Haziran, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere beş kez faiz indirimine gitmesini ve bunun sonucunda politika faizinin 2025 sonunda yüzde 4,75'ten yüzde 3,5'e düşmesini bekliyor.

Yatırımcılar, BoE'nin 2025 yılında iki ila üç çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğini ve 6 Şubat'ta yüzde 4,5'e inme ihtimalinin yaklaşık yüzde 85 olduğunu fiyatlıyor.

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