Morgan Stanley: Tahvil getirileri yükseldikçe hisseler baskı görebilir

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Morgan Stanley Küresel Sabit Getirili Menkul Kıymetler Araştırma Başkanı Andrew Sheets, ABD’nin hızla büyüyen kamu borcunun ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sheets, kamu borcundaki artışa rağmen hanehalkı ve şirketlerin mali yapısının güçlü seyrini koruduğunu ve özel sektör bilançolarında henüz belirgin bir bozulma görülmediğini belirtti.

ABD’de hanehalkı ve şirket bilançoları ekonomiyi destekliyor

Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre ABD’de hanehalkı borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı hem pandemi öncesindeki seviyenin hem de 2000 yılındaki oranın altında bulunuyor.

Şirketlerin borçluluğu da son 10 yılda büyük ölçüde yatay seyretti. Bankaya göre hanehalkı ve şirket bilançolarındaki bu görünüm, faizlerin yüksek seviyelerde bulunmasına karşın ABD ekonomisinin dirençli kalmasına yardımcı oluyor.

Sheets, bu nedenle yükselen kamu borcunun şu aşamada tüketici veya şirket harcamalarını belirgin biçimde frenlediğine ilişkin bir işaret görmediklerini ifade etti.

Morgan Stanley’den tahvil-hisse dengesi uyarısı

Morgan Stanley’ye göre piyasalardaki daha kritik eşik ise tahvil getirilerinin yatırımcılar açısından hisse senetlerine güçlü bir alternatif oluşturmaya başlaması.

Sheets, 30 yıllık ABD Hazine tahvillerinin beklenen enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde getiri sunduğuna dikkat çekti. Uzun vadeli yatırım yapılabilir şirket tahvillerinin getirileri de yeniden yüzde 6’nın üzerine çıktı.

Yüksek getiriler tahvillerin yatırımcılar açısından cazibesini artırırken, Morgan Stanley henüz fon akışlarında veya piyasa korelasyonlarında hisse senetlerinden tahvillere doğru anlamlı bir rotasyon tespit etmedi. Banka, güçlü şirket kârlarının hisse senedi değerlemelerini desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Avustralya doları öne çıkabilir

Morgan Stanley, ABD’nin artan kamu borcunun etkilerinin döviz piyasasında da görülebileceğini değerlendiriyor. Sheets’e göre artan kamu borcu ve ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik müdahaleleri dolar üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu çerçevede Morgan Stanley, daha yüksek faiz taşıyan ve kamu borçluluğu ABD’ye kıyasla çok daha düşük olan Avustralya dolarının ABD doları karşısında avantajlı olabileceğini değerlendiriyor.