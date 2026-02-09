Morgan Stanley: Teknoloji hisselerinde AI rüzgarı sürecek

Bloomberg News'un haberine göre, Michael Wilson liderliğindeki ekip, en büyük teknoloji şirketleri için gelir artışı beklentilerinin "çok on yıllık zirvelere" ulaştığını, buna karşın son piyasa oynaklığı sonrası değerlemelerin gerilediğini belirtti. Stratejistler, yazılım hisselerinde yaşanan sert satışların özellikle Microsoft Corp. ve Intuit Inc. gibi şirketlerde "cazip giriş seviyeleri" oluşturduğunu ifade etti.

Wilson, “"Geçen hafta yaşanan türden dönemler büyük yatırım döngülerinde olağan karşılanır. Buna rağmen, AI altyapı sağlayıcıları için temel rüzgarlar sürüyor ve AI’yi iş süreçlerine entegre eden şirketler hala yeterince fiyatlanmış değil" değerlendirmesinde bulundu.

Nasdaq 100 endeksi geçen hafta Aralık’tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşarken, yapay zekâ kaynaklı risk altında görülen hisseler de yeni bir aracın piyasaya sürülmesiyle geriledi. Buna karşın Bloomberg Magnificent Seven endeksi yaklaşık 29 ileri F/K çarpanıyla işlem görüyor; bu seviye beş yıllık ortalamanın hafif altında.

Stratejistlere göre yatırımcılar, yüksek sermaye harcaması (capex) yapan şirketlere karşı henüz daha disiplinli bir yaklaşım sergilemiyor. Capex/satış oranı yüksek şirketlerin genel piyasaya kıyasla daha iyi performans göstermeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Wilson ayrıca, teknolojiyi geliştirenlerden ziyade AI’yi mevcut iş modellerine entegre eden şirketlerde fırsat görüyor. Bu grubun, bilanço açıklamalarının ertesi gününde piyasaya kıyasla ortalama %1 daha iyi performans gösterdiği ifade edildi.