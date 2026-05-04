Morgan Stanley teknoloji iyimserliği savaş endişelerini gölgede bıraktı

Morgan Stanley stratejistleri, güçlü ABD şirket bilançoları ve özellikle teknoloji sektöründeki güçlü performansın, Orta Doğu'daki çatışmaların hisse senetleri üzerindeki olası baskısına yönelik endişeleri gölgede bıraktığını belirtti.

Bloomberg News'in haberine göre, Banka, son bir ayda S&P 500 şirketlerine yönelik kâr revizyonlarının farklı zaman dilimlerinde yukarı yönlü güncellendiğini aktardı. İkinci çeyrek kâr beklentilerinin yükseldiği, ayrıca 2026 takvim yılı ve önümüzdeki 12 aya ilişkin kâr tahminlerinde de artış görüldüğü ifade edildi.

Morgan Stanley, İran kaynaklı savaşın şirket kârlılıkları üzerindeki etkisinin sistemik olmaktan ziyade sektörler arasında farklılaşacağını değerlendiriyor. Özellikle enerji şirketlerinin, yükselen petrol fiyatlarının kârlılığı artırması sayesinde genel endeks kârlarına destek sağlayan önemli bir unsur haline geldiği vurgulandı.