Morgan Stanley ticari gayrimenkul projeksiyonunu yukarı yönlü revize etti

Morgan Stanley’in güncellediği gelecek tahminlerinde, mülk segmentinin 2026 rotasındaki toplam işlem hacmi beklentisi tam 635 milyar dolar basamağına çıpalanırken, projeksiyonlarda gidilen bu yukarı yönlü ayarlama sahada yıllık bazda %12 oranında net bir büyüme trendinin olgunlaşacağına işaret ediyor. İş merkezleri, lojistik depolar ve toplu yaşam kompleksleri gibi farklı kulvarlarda biriken kurumsal nakit, maliyet kalemlerindeki olası gevşeme takvimini önceden satın alarak büyük ölçekli portföy girişlerine kapı aralarken, pazardaki bu taze sermaye iştahı borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının pay senetlerine de can suyu oluyor.

Likidite yönetimi ve bilanço optimizasyon süreçleri

Piyasadaki dönemsel iskontoları değerlendirmeyi hedefleyen kurumsal fonların klasik ve beklemeci taktikleri bir kenara bırakarak agresif alım stratejilerine hız vermesi, metropollerdeki büyük ticari alanların fonksiyonel olarak dönüştürülmesini ve teknolojik yenilenme hamlelerinin kira gelirlerindeki nakit akış kalitesini teyit eden bir kalkana dönüşmesini tetikliyor. Mevduat bankalarının ticari fonlama kanallarında fazlasıyla seçici ve ihtiyatlı davranması ise öz sermayesi güçlü dev fonların piyasadaki ağırlığını artırırken, yüksek faiz kıskacında vadesi gelen eski borç yapılandırmalarıyla karşılaşan portföy yöneticilerini uzun vadeli tahvil ihraçları ile türev borsalarındaki swap kontratlarına yönelmeye mecbur bırakıyor. Borç-özkaynak dengesini korumak amacıyla bilançoları rasyonalize eden kurumsal aktörlerin operasyonel nakit gücünü muhafaza etmesi sistemi olası makro şoklara karşı korunaklı kılarken, nakit sıkışıklığı yaşayan küçük mülk sahiplerinin varlık satış hızı, küresel fonların büyüme arzusuyla birleşerek ticari emlak sahasındaki şirket birleşmelerini yeni bir evreye taşıyor. Yakın dönemde tescillenecek resmi veri akışlarının bu hacimsel toparlanmanın kesintisiz bir boğa piyasası yaratıp yaratamayacağını netleştirecek en güvenilir finansal gösterge olduğu belirtiliyor.