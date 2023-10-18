Morgan Stanley üçüncü çeyrek kârını açıkladı

Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte düştü. Yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde net kar 2,4 milyar dolar, hisse başına 1,38 dolar oldu. Geçen yılın ayın döneminde net kar 2,6 milyar dolar, hisse başına 1,47 dolar olmuştu. Analistler, 2023 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,32 dolar kar bekliyorlardı.

Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığından elde ettiği toplam kar bu çeyrekte %27 düşüşle 938 milyon dolara geriledi.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirleri 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam gelir beklentisi 13,2 milyar dolar seviyesindeydi.