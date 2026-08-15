Morgan Stanley uyardı: Fed’in faiz indirimi planı iki riske bağlı, petrol ve yapay zeka

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, enflasyondaki gerilemeye rağmen yeni risklerle karşı karşıya bulunuyor. Morgan Stanley Baş ABD Ekonomisti Michael T. Gapen, çekirdek enflasyondaki düşüşün Fed’in faiz indirimleri konusunda acele etmesini gerektirmediğini belirtti.

Morgan Stanley’nin Cuma günü müşterilerine gönderdiği notta, yaz aylarında açıklanan enflasyon verilerinin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) gerilemeyi teyit ettiği belirtildi. Gapen ve ekibine göre bu gelişme, Fed’in Temmuz ayında faizleri sabit tutmasının ardından temkinli ve sabırlı bir yaklaşım sürdürmesine imkan sağlıyor.

Ancak analistler, enflasyon görünümüne ilişkin iyimser beklentilerin gerçekleşmesi için iki temel varsayımın korunması gerektiğine dikkat çekti.

Petrol fiyatları enflasyon beklentilerini yeniden bozabilir

Gapen, Morgan Stanley tarafından hazırlanan değerlendirmede, enflasyon tahminlerinin yeni bir şok yaşanmaması ve son tedarik zinciri krizlerinin etkilerinin tamamen ortadan kalkması varsayımına dayandığını belirtti.

Raporda, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği ifade edildi. ABD ile İran arasında artan gerilimin küresel enerji akışını etkilediği, petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ise ABD'deki hane bütçeleri üzerindeki maliyetleri artırabileceği belirtildi.

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından petrol fiyatlarında görülen geçici gerilemenin son çatışmalarla birlikte yerini sert yükselişe bıraktığı kaydedildi. Spot ve vadeli petrol fiyatlarındaki artışın, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı artırabileceği ve Fed'in enflasyona ilişkin endişelerini yeniden gündeme getirebileceği değerlendirildi.

Morgan Stanley, bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde Fed'in faiz indirimi sürecinde daha temkinli hareket edebileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka yatırımları elektronik fiyatlarını yukarı çekiyor

Raporda ikinci önemli riskin yapay zeka yatırımlarından kaynaklanan talep ve maliyet baskısı olduğu belirtildi.

Morgan Stanley, yapay zeka yatırımlarının kısa vadede beklenenin aksine dezenflasyonist bir etki oluşturmadığını ifade etti. Yapay zeka altyapısına yönelik yüksek talebin elektronik bileşenlerde tedarik sorunlarını artırdığı ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu aktarıldı.

Apple'ın cihaz fiyatlarındaki artış için yapay zeka merkezlerinin bellek kapasitesini yoğun şekilde kullanmasını gerekçe gösterdiği örneğine yer verilen raporda, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların elektronik bileşenler üzerindeki talebi artırdığı belirtildi.

CNBC-e'nin haberine göre Gapen, gümrük vergilerinin piyasalara yansımasının büyük ölçüde tamamlandığını ve çekirdek mal enflasyonunun kriz öncesindeki seviyelere yaklaşmasını beklediğini ifade etti. Ancak yapay zeka kaynaklı güçlü talebin elektronik fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabileceği uyarısında bulundu.

Gapen, "Önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca yapay zeka kaynaklı yüksek talep, elektronik fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek ve tam bir geri çekilmeyi engelleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fed faizleri daha uzun süre yüksek tutabilir

Morgan Stanley'nin değerlendirmesine göre Orta Doğu kaynaklı enerji şoku ile yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep baskısı, Fed'in faiz indirimi planını etkileyebilecek iki önemli risk olarak öne çıkıyor.

Çekirdek enflasyondaki gerilemenin devam etmesine rağmen söz konusu iki riskin gerçekleşmesi halinde fiyat baskılarının yeniden güç kazanabileceği belirtildi. Bu durumun Fed'in para politikasında daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine ve faiz indirimlerini ertelemesine yol açabileceği ifade edildi.

Raporda, enerji fiyatlarındaki yükseliş ile yapay zeka kaynaklı yüksek talebin önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde baskı oluşturması halinde Fed'in faiz oranlarını "daha uzun süre yüksek" tutma riskinin gündemde kalmaya devam edeceği vurgulandı.