Morgan Stanley ve Goldman Sachs ECB'den faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, daha önce bu yıl için faiz değişikliği öngörmezken beklentisini güncelleyerek Nisan ve Haziran 2026'da ikişer adet 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağını tahmin ediyor. J.P. Morgan ve Barclays da benzer beklentilerini daha önce açıklamıştı.

Morgan Stanley ise ECB'nin Haziran ve Eylül 2026'da toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini, ancak bu adımların 2027'de geri alınacağını öngörüyor. Bankanın temel senaryosunda 10 yıllık Alman Bund getirisinin 2026 sonunda yüzde 2,80'e, 2027 sonunda ise yüzde 2,70'e gerilemesi bekleniyor.

ECB, Mart toplantısında faizi sabit tutmuş ancak yükselen petrol fiyatlarının büyüme ve enflasyon üzerindeki risklerini yakından izlediğini ve gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Para piyasaları halihazırda bu yıl için üç ECB faiz artışını fiyatlıyor.