Morgan Stanley yapay zekada çizgiyi çekti: Son söz insanın!

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Morgan Stanley'nin üçüncü çeyrek bilanço toplantısında konuşan Pick, yapay zekanın verimlilik ve ölçek için güçlü bir araç olduğunu ancak işin özünün güvene dayandığını vurguladı. Pick, "Bu insan odaklı bir iş" ifadesini kullandı.

Teknoloji asistan, danışman karar verici

Kurumun planına göre yapay zeka, danışmanların yerine geçmeyecek. Müşteriyle ilk temas, bilgi toplama, portföy özetleri ve operasyonel süreçler gibi alanlarda yükü hafifletecek bir asistan olarak kullanılacak.

Nihai yatırım tavsiyesi ve kritik finansal kararlarda ise sorumluluk insan danışmanda kalacak. Morgan Stanley, bu yaklaşım kapsamında 2023 yılından bu yana OpenAI ile iş birliğini sürdürüyor.

Çift yönlü strateji

Morgan Stanley, yapay zekada iki kanattan ilerliyor. Bir tarafta çip üreticileri, veri merkezleri ve enerji sağlayıcıları dahil tüm ekosisteme finansman sağlayarak yapay zeka altyapı yatırımlarından gelir elde etmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise teknolojiyi kendi varlık yönetimi faaliyetlerinde kullanarak verimliliği artırmayı amaçlıyor.

3. çeyrekte rekor

İnsan odaklı stratejiyle birlikte Morgan Stanley, 3. çeyrekte beklentileri aştı. Net gelir yıllık bazda 18,2 milyar dolardan 20,34 milyar dolara yükseldi. Hisse başı kar 2,91 dolarlık beklentiye karşın 3,03 dolar olarak gerçekleşti. Net kar 4,9 milyar dolar oldu.

Varlık yönetimi gelirleri yıllık %9,6 artışla 9,1 milyar dolarla rekor kırarken, yeni net varlık girişleri yüzde 187 artışla 232 milyar dolara ulaştı.