Morgan Stanley: Yeni kurallar bankalara 320 milyar dolar serbest bırakabilir

Morgan Stanley analistleri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, düzenleyici kurumların geçen ay açıkladığı revize edilmiş taslak kurallar çerçevesinde büyük ABD bankalarının 320 milyar dolara kadar sermaye serbest bırakabileceğini tahmin etti.

Manan Gosalia liderliğindeki analist ekibi, 36 bankanın yeni sermaye kuralları yürürlüğe girdiğinde mevcut 266 milyar doların yüzde 20 üzerinde, yaklaşık 320 milyar dolar fazla sermayeye sahip olacağını öngördü. Analistler, "Sermaye kurallarındaki netlik, bankacılık sektörü için kritik bir katalizör niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bazı analistler uygulamanın önümüzdeki yıla kadar gerçekleşmeyeceğini düşünse de Morgan Stanley, değişikliklerin üçüncü çeyreğe kadar sonuçlandırılabileceğini öngörüyor. Bankalar şu an teklifleri inceleme sürecinde.

Risk ağırlıklı varlık hesaplamalarındaki değişikliklerden en fazla yararlananların bölgesel bankalar olması beklenirken Goldman Sachs ve Citigroup'un ise küresel sistemik açıdan önemli bankalara uygulanan ek yükümlülüğün azaltılmasından en çok kazançlı çıkacak kurumlar arasında yer alacağı tahmin ediliyor.