Morgan Stanley’den 4 petrol şoku senaryosu

Morgan Stanley, İran çatışması ve petrol fiyatlarına ilişkin temel senaryosunda kademeli gerilim düşüşü, manşet enflasyonda kısa süreli sıçrama, sabırlı bir Fed ve trend büyümenin sürmesini öngördü. Banka buna karşılık, 100 baz puanlık faiz artışından petrol kaynaklı küresel resesyona kadar uzanan dört alternatif senaryo ortaya koydu.

Bankanın temel senaryosu görece olumlu bir çerçeveye işaret ederken, etrafındaki olası sonuç dağılımının son derece geniş olduğu vurgulandı. Morgan Stanley'e göre her alternatif senaryo hem para politikası hem de piyasalar açısından farklı ve önemli sonuçlar doğurabilir.

En iyimser senaryo: Fed 2027'de 100 baz puan artırabilir

Birinci senaryoda petrol şokunun beklenenden daha hızlı sönümlendiği, buna karşılık güçlenen tüketici güveni ve servet etkisinin harcama ile şirket yatırımlarını hızlandırdığı bir tablo öngörülüyor. Bu durumda enflasyon zayıflamak yerine güç kazanıyor ve Fed 2027'de toplam 100 baz puan faiz artırıyor.

İkinci senaryo: Yapay zekâ verimliliği artırıyor, işsizliği de yükseltiyor

İkinci senaryoda yapay zekanın daha geniş kullanımının verimliliği artırdığı ancak aynı zamanda çalışanları işinden ettiği bir yapı öne çıkıyor. Bu tabloda işsizlik oranının 2026'da yüzde 4,5'e, 2027'de yüzde 4,8'e çıkması bekleniyor. İş gücü piyasasındaki zayıflama ve verimlilik kaynaklı enflasyon gevşemesiyle Fed'in 2027 başında faiz indirimine başlaması öngörülüyor.

Kalıcı petrol primi senaryosu: Fed 2027 sonuna kadar beklemede

Üçüncü senaryoda kalıcı petrol primi nedeniyle enerji maliyetlerinin yüksek kaldığı ve enflasyonun hedefin üzerinde yapışkanlaştığı varsayılıyor. Bu durumda çekirdek PCE'nin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de yüzde 2,8 olması bekleniyor. Ekonomi güçlü olmadığı için sert sıkılaşma yapılmazken, enflasyon da yeterince düşmediğinden Fed'in 2027 sonuna kadar faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı öngörülüyor.

En kötü senaryo: Petrol 160 dolara çıkıyor, küresel resesyon başlıyor

Dördüncü ve en sert senaryoda petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar varil başına 140-160 dolar aralığına yükselmesi öngörülüyor. Morgan Stanley'e göre bu seviyelerde enerji şoku hanehalkı harcama kapasitesini aşındırıyor, tedarik zincirlerini bozuyor ve talep yıkımını küresel ekonomiyi resesyona itecek ölçüde derinleştiriyor.

Banka, bu senaryonun hem riskli varlıklar hem de enerji talebi açısından en sert aşağı yönlü tabloyu oluşturduğunu vurguladı.

Morgan Stanley, enerji piyasaları ve makro politika yapıcılar açısından önümüzdeki 18 ayda sonuç dağılımının olağanüstü geniş olduğunu belirtirken, yatırımcılar için bunun yoğun yönlü pozisyonlar yerine daha temkinli ve opsiyonel stratejileri öne çıkardığını kaydetti.