Morgan Stanley’den ABD enflasyonu uyarısı

Morgan Stanley'e göre ABD'de bugün açıklanacak olan tüketici fiyatları verisinin, çekirdek enflasyon baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini teyit etmesi bekleniyor. Ancak verilerin sınırlı olması, en son yapılan açıklamanın yorumunu da karmaşıklaştırıyor.

Morgan Stanley, veri ile ilgili bir öngörü notu yayınlayarak çekirdek enflasyonun direncinin devam etmesini beklediğini belirtti. Barınma maliyetlerindeki yeniden yükseliş ve gıda fiyatlarındaki devam eden sıkılık, çekirdek enflasyonunun direncinin sürmesine katkıda bulunuyor.

Bankaya göre çekirdek TÜFE enflasyonu, Ekim ve Kasım boyunca ortalama aylık yüzde 0.28 civarında kaldığı ve Kasım'da yıllık çekirdek enflasyonun yaklaşık yüzde 3.0'a yükseldiği tahmin ediliyor.

Manşet enflasyonunun da yüksek kaldığını ve aynı iki ay boyunca yüzde 0.26 aylık oranla benzer çekirdek gücünü yansıttığını tahmin eden Morgan Stanley, ABD tüfe verisinin inatçı enflasyon baskılarını teyit etmesini bekliyor

Morgan Stanley, bu tahminlerin Fed’in yüzde 2 olan hedefine hızlı dönüşle tutarsız bir inatçı enflasyon ivmesine işaret ettiğini belirtiyor.