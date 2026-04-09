Morgan Stanley’den dikkat çeken rapor: Hindistan tarihinin en uzun boğa piyasası mı başlıyor?

Dünya genelinde ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Morgan Stanley, Hindistan'ın makroekonomik temellerine olan güvenini tazeledi. Bankanın yayınladığı son rapora göre, ülkede son yıllarda uygulanan yapısal reformlar ve dijital ekonomi dönüşümü, şirket karlarında yıllık yüzde 20’lik bir artış potansiyeli yaratmış durumda. Hindistan'ın 2027 yılına kadar Japonya ve Almanya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olma yolunda ilerlediği belirtilirken, bu durumun borsa performansına doğrudan yansıyacağı vurgulanıyor.

Borsa için boğa piyasası senaryosu

Morgan Stanley, Hindistan piyasaları için hazırladıkları en iyimser senaryoda Sensex endeksinin Aralık 2026 itibarıyla 107.000 puan seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 26’lık bir yükseliş anlamına geliyor. Banka, özellikle yerli bireysel yatırımcıların piyasaya olan yoğun ilgisinin ve Sistematik Yatırım Planları (SIP) üzerinden gelen aylık 3 milyar dolarlık nakit akışının, piyasadaki olası düşüşleri sınırlayan güçlü bir kalkan oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Yatırımcılar için öne çıkan sektörler

Banka, portföy stratejisinde Hindistan için ‘ağırlığını artır’ tavsiyesini korurken, özellikle bankacılık, tüketici ürünleri ve sanayi sektörlerindeki hisselerin ön planda olacağını öngörüyor. Hindistan'ın petrol bağımlılığının azalması ve enflasyonun kontrol altında tutulması, Morgan Stanley’e göre bu boğa piyasasını tarihin en uzun soluklu yükselişlerinden biri yapabilir. Küresel sermayenin Çin’den Hindistan’a kayma eğilimi de bu yükselişin ana motorlarından biri olarak görülüyor.