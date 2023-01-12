Morgan Stanley’den ilk çeyrek için petrol fiyatları öngörüsü
Morgan Stanley, 2023 yılının ilk çeyreğinde Brent petrol fiyatlarının 80-85 dolar/varil aralığında kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Morgan Stanley, petrol fiyatlarının ilk çeyrekte dar band içinde hareket etmesini bekliyor. Morgan Stanley yayınladığı yatırımcı notunda 2023 yılının ilk çeyreğinde Brent petrolünde fiyatın 80-85 dolar/varil aralığında kalmaya devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.
Petrol piyasasında yılın ikinci çeyreğinde dengeye geldikten sonra, yılın ikinci yarısında yine arz sıkışıklığının yaşanacağını öngören Morgan Stanley, ilk çeyrekte ortalama 85 dolar/varil olmasını beklediği Brent petrolünde ikinci çeyrekte ortalama fiyatın 90 dolar/varile yükseleceğini tahmin etti.
2023 sonunda fiyatın 100 dolar/varile yükseleceği beklentisini sürdürdüklerini de vurguladı.
Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrekte Batı Teksas petrolünde varıl fiyatının ortalama 82,5 dolar olmasını beklediklerini ifade ederken, ikinci çeyrek için ortalama fiyatı 87,5 dolar olarak tahmin etti.