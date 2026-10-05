Morgan Stanley'den S&P 500 için %10'a varan düşüş uyarısı

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Tahvil piyasasındaki yüksek volatilite, hisse senedi piyasaları için ana risk başlığı olmaya devam ediyor.

Morgan Stanley ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, tahvil tarafındaki dalgalı seyrin kısa vadede hız kesmemesi durumunda S&P 500 endeksinde %5-10 bandında bir düzeltme beklediğini açıkladı.

Wilson, Morgan Stanley'nin yayımladığı değerlendirmede, tahvil piyasasındaki volatilitenin hisse senedi piyasasındaki volatilite üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Piyasa genişliğinde belirgin zayıflama

Wilson'ın temkinli duruşunun temelinde, endeks performansı ile piyasa genişliği arasındaki makas yer alıyor.

Verilere göre, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde fiyatlanan S&P 500 bileşenlerinin oranı %75 seviyesinden %50'nin altına geriledi. Endeksin zirveye yakın seyrini korumasına karşın, hisselerin geneline yayılan güçte belirgin bir gerileme söz konusu.

Wilson'a göre endeks güçlü görünse de, yükselişe katılan hisse sayısı azalıyor. Bu durumun uzun süre devam edemeyeceğini belirten Wilson, ya daha fazla hissenin yükselişe katılması gerektiğini ya da endeksin geri çekileceğini söyledi.

Rallinin %93'ü 5 hisseden geldi

Yükselişin kompozisyonundaki yoğunlaşma da dikkat çekiyor. Barron's verilerine göre, temmuz ayından bu yana S&P 500'de oluşan toplam primin %93'ü Microsoft, NVIDIA, Meta Platforms, Apple ve Alphabet kaynaklı.

Bu dönemde en yüksek katkı Microsoft'tan geldi. Şirket, temmuz sonundan bu yana endeksteki yaklaşık 330 puanlık artışın 181 puanını tek başına oluşturdu.

Wilson, söz konusu teknik görünüm nedeniyle %5-10'luk bir geri çekilmenin piyasanın yeniden dengelenmesi adına sağlıklı olacağını ve böyle bir düzeltmeyi olumlu karşılayacağını belirtti.