Morgan Stanley'den S&P 500 için 2026 tahmini

Morgan Stanley'in raporuna göre, ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması ve şirket kârlarının güçlü seyretmesi, boğa piyasasının beşinci yılına girilmesini mümkün kılıyor. Bununla birlikte, iyimser beklentilerin büyük ölçüde fiyatlara yansımış olması ve politika kaynaklı riskler, yükselişin hızını kesebilir.

Raporda, finansal piyasaların 2025’i güçlü bir görünümle kapattığı, S&P 500 Endeksi’nin 12 Aralık itibarıyla yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazanarak yeni zirvelere ulaştığı belirtildi. Bu performansın, göç politikaları ve tarifeler gibi alanlarda sert değişiklikler yaşanacağına dair yıl başındaki endişelere rağmen gerçekleştiği ifade edildi. Nisan ayında yaşanan "Kurtuluş Günü" tarife şokunun ardından bu risklerin piyasa gündeminden büyük ölçüde düştüğü kaydedildi.

Morgan Stanley Küresel Yatırım Komitesi, resesyon ihtimalinin son derece düşük seyrettiğini ve şirket kârlarında çift haneli büyümenin mümkün olduğunu vurguladı. Bu çerçevede S&P 500 Endeksi’nin 2026 yılında yaklaşık yüzde 10 artışla 7.500 seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. Ancak raporda, piyasaların halihazırda birçok olumlu gelişmeyi fiyatladığına dikkat çekildi.

Fed politika faizinin mevcut yüzde 3,5–3,75 aralığından yüzde 3 seviyesine gerileyeceği beklentisinin, mali teşviklerin ve yapay zekâ yatırımlarının şirket kârlılığını artıracağı görüşünün değerlemelere büyük ölçüde yansıdığı belirtildi. Tarifeler, yükselen sağlık sigortası primleri ve seçim öncesi teşviklerin enflasyonu körükleyerek kar marjları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, yatırımcıların boğa piyasasında kalmayı sürdürürken daha seçici, çeşitlendirilmiş ve risk yönetimine odaklı bir yaklaşım benimsemelerinin önemine işaret edildi.