Morgan Stanley’den sürpriz Fed tahmini: Enflasyon baskısı artıyor

Fed’in faiz politikasında belirsizlik sürüyor. Morgan Stanley, enflasyon tehdidinin istihdamdaki zayıflığı gölgede bıraktığını belirtirken, Fed’in faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda sürpriz bir tahminde bulundu.

Piyasalar umutlu

Başkan Donald Trump’ın tarifeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle Fed son toplantısında faizi sabit bırakma kararı almıştı. Ancak piyasalar eylül için faiz indirimi umudunu koruyor.

"Bekle ve gör" yaklaşımı son kararda etkili oldu

ABD merkez bankası, borçlanma maliyetlerini %4,25 ile %4,5 aralığında değiştirmeden bıraktı. Politika yapıcılar, her zamankinden biraz daha fazla muhalefete rağmen, Trump’ın tarifelerinin etkisi konusunda daha fazla netlik ortaya çıkarken "bekle ve gör" yaklaşımının ihtiyatlı olduğu konusunda hemfikir oldular.

Hem enflasyon hem de istihdam üzerine odaklanan çift yönlü bir görev tanımı olan Fed bir ikilemle karşı karşıya. Son veriler, tarifelerin vergi uygulanan mallarda fiyat artışını beslemeye başladığını gösteriyor. Bu durum, faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerektiği argümanını güçlendiriyor.

Tarife enflasyonu belirsizliği koruyor

Morgan Stanley analistleri yayımladıkları bir notta şöyle belirtti:

"Enflasyonun ne kadar yükseleceği, ne kadar süreceği ve tarife enflasyonunun daha geniş enflasyon ölçümlerine yayılıp yayılmayacağı hala belirsizliğini koruyor."

Analistler Fed’in bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemiyor

Morgan Stanley analistlerine göre, fiyat artışları ve zayıf istihdam artışı arasında, enflasyon Fed için "yıl sonuna kadar daha büyük sorun" teşkil ediyor. Bu nedenle, Wall Street’teki diğer birçok aracı kurumun aksine, Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemiyorlar.

Seth Carpenter liderliğindeki Morgan Stanley analistleri şunları yazdı:

"Daha yavaş işgücü talebi aşağı yönlü riskleri gösteriyor, ancak enflasyon hedefin üzerinde ve yükseliyor."

Piyasalar, FedWatch verilerine göre, Eylül ayında faiz indirimine yaklaşık %88 olasılık veriyor.