Morgan Stanley'den Suudi Arabistan kararı: Büyüme tahmini aşağı çekildi

Küresel piyasalarda makroekonomik analizleriyle yön belirleyen yatırım bankası Morgan Stanley, Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan için büyüme tahminlerini güncelledi. Bankanın yayımladığı son raporda, ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış hızı beklentisi; küresel enerji piyasalarındaki dinamikler, petrol üretim kısıtlamaları ve iç harcama stratejilerindeki köklü değişimler nedeniyle aşağı çekildi.

OPEC+ kesintileri ve petrol sektöründeki daralma ana gerekçe

Morgan Stanley, revizyonun arkasındaki en temel etkenin OPEC+ kararları doğrultusunda uygulanan petrol üretim kesintilerinin öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kalması olduğunu belirtti. Raporda, ham petrol sektöründe devam eden daralmanın manşet GSYH rakamını doğrudan ve güçlü bir şekilde baskıladığı vurgulandı.

Suudi Arabistan’ın enerji dışı alanlarda gösterdiği canlılık küresel uzmanlar tarafından takdir edilse de ülkenin ana gelir kalemi olan petrol ihracatındaki hacimsel düşüş, matematiksel olarak büyüme oranlarının bir önceki dönem beklentilerinin altında kalmasına yol açıyor. Banka, petrol arzındaki bu kontrollü daralma stratejisinin, kısa vadeli büyüme rakamlarından feragat edilmesi anlamına geldiğini savunuyor.

‘Vizyon 2030’ projelerinde temkinli harcama dönemi

Raporda öne çıkan diğer bir kritik unsur ise Krallığın devasa ekonomik dönüşüm programı olan ‘Vizyon 2030’ kapsamındaki kamu harcamalarının optimize edilmesi oldu. Riyad yönetiminin, Neom gibi bazı mega projelerde takvimi esnetme ve nakit akışını daha temkinli yönetme kararı alması, iç piyasadaki likidite hızını etkileyen yapısal bir faktör olarak kayıtlara geçti.

Morgan Stanley, harcamalardaki bu rasyonelleşme ve önceliklendirme hamlesinin uzun vadeli mali disiplin için sağlıklı olduğunu, ancak kısa vadede inşaat ve lojistik gibi lokomotif sektörlerin büyüme ivmesini sınırlı da olsa yavaşlattığına dikkat çekti.

Enerji dışı sektörler ve özel tüketim direnç gösteriyor

Tahminlerdeki aşağı yönlü revizyona rağmen yatırım bankası, Suudi Arabistan ekonomisinin tamamen karamsar bir tablo çizmediğinin altını çizdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde yürütülen ekonomik çeşitlendirme reformları sayesinde turizm, eğlence, dijital finans ve yerel imalat sanayisi gibi enerji dışı sektörlerin güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, kamu destekli projelerin ve güçlü özel tüketim harcamalarının, petrol sektöründeki zayıflığı büyük ölçüde dengelediği ve ekonominin sert bir durgunluğa girmesini engellediği ifade edildi.

Mali kalkanlar güçlü: Asıl toparlanma 2027'de bekleniyor

Öte yandan, küresel jeopolitik risklerin emtia piyasaları üzerindeki dalgalanmaları artırdığı bu dönemde, ülkenin dış ticaret dengesinin ve mali rezervlerinin olası şoklara karşı halen en korunaklı ekonomilerden biri olduğu belirtiliyor. Morgan Stanley, Suudi Arabistan için asıl güçlü ve ivmeli büyüme toparlanmasının, petrol üretim kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesi ve küresel talebin istikrar kazanmasıyla birlikte ancak 2027 yılında gerçekleşebileceğini öngörüyor.