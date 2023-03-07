Morgan Stanley'den teknoloji hisselerinde yüzde 20 düşüş beklentisi
Morgan Stanley stratejisti Wilson, ABD teknoloji hisselerinin yüzde 20 gerilemesini bekliyor.
Morgan Stanley'in ABD hisse senetleri baş stratejisti Michael Wilson, büyük teknoloji hisselerinde yüzde 20 civarında düşüş öngörüyor.
Wilson, bazı büyük firmaların iflasının bile söz konusu olabileceğini söyleyerek, rallide çok yükselen bazı teknoloji hisselerinde yüzde 20 düşüş meydana gelebileceğini belirtti.
Yayımladığı notta Wilson, hisse senetlerinin kısa vadede toparlanmasını beklediğini söylese de, temel göstergeler kötüleşirken S&P'nin ekimin en düşük seviyesini test edebileceği konusunda uyarıda bulundu.