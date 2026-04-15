Morgan Stanley'in kârı beklentileri aştı

Morgan Stanley, tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı. ABD'li banka, 1. çeyrekte hisse başına 3,43 dolarla 3,01 dolar olan tahminlerin üzerinde düzeltilmiş kar açıkladı. Bankanın gelirleri de 20,58 milyar dolarla 19,7 milyar dolar olan tahminleri aştı.