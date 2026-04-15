Morgan Stanley'in kârı beklentileri aştı

Morgan Stanley beklentileri aşarak ilk çeyrekte güçlü kâr ve gelir performansı açıkladı.

Morgan Stanley, tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı. ABD'li banka, 1. çeyrekte hisse başına 3,43 dolarla 3,01 dolar olan tahminlerin üzerinde düzeltilmiş kar açıkladı. Bankanın gelirleri de 20,58 milyar dolarla 19,7 milyar dolar olan tahminleri aştı.

Bank of America’nın kârı işlem hacmiyle arttıBank of America’nın kârı işlem hacmiyle arttıŞirket Haberleri

 