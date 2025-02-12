Mortgage başvurularında artış: 30 yıllık faiz düşüşünü sürdürdü

ABD'de mortgage başvuruları bir miktar artarken, 30 yıllık faizde aşağı yönlü seyir ikinci haftasında da sınırlı da olsa devam etti.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 7 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,3 artışla 230,0 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 2,3 düşüşle 153,1 olurken, refinansman endeksi yüzde 9,6 artışla 640,6 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 6,95 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage faiz oranları geçen hafta biraz düştü ve bu da yeniden finansman başvurularının hızının Ekim 2024'ten bu yana en güçlü haftasına ulaşmasına yol açtı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 39,0 seviyesinden yüzde 40,2'ye çıktı.

Kan, satın alma faaliyetlerinin biraz azaldığına işaret ederek, "Yeniden finansman borçluları için ortalama kredi büyüklüğü arttı; çünkü bu borçlular oranlardaki belirli bir değişikliğe daha duyarlı olma eğiliminde. Satın alma başvuruları bir önceki haftanın seviyesinden düştü ancak geçen yılın hızından biraz öndeydi." şeklinde görüş belirtti.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan düşüşle yüzde 6,35 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 13 baz puan artışla yüzde 6,20 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 5 baz puan azaldı ve yüzde 6,96 seviyesine indi.