Mortgage faiz yükselişinde üçüncü hafta

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı, üst üste üçüncü haftasında da yükselişini sürdürdü.

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 10 Ağustos ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 6 baz puan artışla yüzde 6,96'ya çıktı.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 1,74 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,86 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,47 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 9 baz puan artışla yüzde 6,34 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 1,75 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,19 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,76 seviyesinde gerçekleşti.