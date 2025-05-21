Mortgage faizi 3 ayın zirvesinde, başvurularda yükseliş bitti

ABD'de mortgage başvurularında üst üste iki hafta yaşanan yükselişin ardından, geçen hafta yön yeniden aşağı döndü; 30 yıllık faiz enflasyon ve artan borçluluk endişeleriyle yeniden şubat ayında gördüğü seviyelere çıktı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,1 düşüşle 238,5 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,2 düşüşle 157,8 olurken, refinansman endeksi yüzde 5,0 azaldı ve 682,5 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan daha artışla yüzde 6,92 seviyesine çıktı. Böylece 14 Şubat tarihinde görülen yüzde 6,93'ün ardından en yüksek faiz oranına gelindi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mika Fratantoni, "Mortgage oranları geçen hafta şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine sıçradı; yatırımcılar artan enflasyon, artan açıklar ve borcun etkisinden endişe duyuyor." dedi.

Fratantoni, "30 yıllık sabit oranın yüzde 6,92'ye çıkması da dahil olmak üzere daha yüksek oranlar genel olarak bir yavaşlamaya yol açtı. Ancak satın alma başvuruları bir yıl öncesine göre yüzde 13 arttı." şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 36,4 seviyesinden yüzde 36,6 seviyesine çıktı.

15 yıllık faizinde oran 9 puan artışla yüzde 6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 7 baz puan artarak yüzde 6,16 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 9 baz puan arttı ve yüzde 6,94 seviyesine çıktı.