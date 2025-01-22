Mortgage faizleri 5 hafta sonra geriledi

ABD'de mortgage başvuruları yatay bir seyir izlerken, 30 yıllık faiz oranı beş hafta süren yükselişini sonlandırarak geri geldi; ancak hem yeniden finansmanlar hem de satın almalar için faaliyet hızını yavaşlatmaya devam eden önemli bir psikolojik seviye olan yüzde 7'nin üzerinde kaldı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 17 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,1 artışla 224,6 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,6 artışla 163,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,9 düşüşle 558,8 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 7 puan daha azalarak yüzde 7,02 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage başvuru hacmi geçen hafta çok az değişti, ancak geleneksel satın alma hacminde küçük bir artış oldu ve bu da toplam satın alma hacmi seviyesini geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 2 yukarı taşıdı. Mortgage oranları hem yeniden finansmanlar hem de satın almalar için faaliyet hızını yavaşlatmaya devam eden önemli bir psikolojik seviye olan yüzde 7 civarında kaldı. Gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) şimdilik beklemede tutmasının muhtemel olduğu bir dönemde, ekonomik politika hakkındaki belirsizliklerin mortgage oranları da dahil olmak üzere uzun vadeli oranları bu seviyelerde sabit tutması muhtemel." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 42,7 seviyesinden yüzde 40,4'e indi.

15 yıllık faizinde oran 2 puan artışla yüzde 6,45 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 23 puan artışla yüzde 6,41 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 baz puan azaldı ve yüzde 6,98 oldu.