Moskova Borsası’ndan yaptırımlara karşı dava

Moskova Borsası'nın ABD ve İngiltere tarafından uygulanan, dolar, Euro ticaretinin durmasına ve işlem gören yabancı varlıkların dondurulmasına yol açan yaptırımlara karşı koymanın yollarını tartıştığı öne sürüldü.

Moskova Borsası (MOEX) tarafından kurulan Yatırımcı Haklarını Koruma Kulübü adlı lobi grubu, avukatların üyelerine, "MOEX grubuna uygulanan yaptırımlara karşı koymak için yasal savunma stratejileri" hakkında bilgi verdiğini söyledi.

ABD ve İngiltere, 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde MOEX'e yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği Mart 2022'de MOEX'in saklama kuruluşu NRD'ye yaptırım uyguladı ve bu da MOEX'te işlem gören Avrupa varlıklarının dondurulmasıyla sonuçlandı.

MOEX, Rus ve yabancı yatırımcılara, teklifini genişletme ve enerji odaklı Rus hisse senedi piyasasından çeşitlendirme için araçlar sağlama çabasının bir parçası olarak küresel finansal varlıklarda ticarete erişim sağlıyor.