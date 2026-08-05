Moskova'dan sürpriz kararname: Rusya yaptırım duvarında kontrollü bir gevşemeye mi gidiyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni kararname, ülkenin finansal mimarisinde ve Batı yaptırımlarına karşı yürütülen ekonomik savunma hatlarında dikkat çekici bir ayarlamaya gidildiğini ortaya koyuyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, 1 Haziran 2026 itibarıyla devreye sokulan ve yabancı fonları dondurma amacı güden sıkı bloke mekanizmasında kritik istisnalar hayata geçirildi. Özellikle yabancı gerçek kişileri ve Rusya Federasyonu sınırları içinde tescilli bulunan yabancı şirketlerin şube, kalıcı temsilcilik ile diğer yapısal birimlerini kapsayan bu yeni muafiyet, ruble cinsinden fonların serbestçe çekilmesine ve yönetilmesine olanak tanıyor. Bu hamle, Rusya’nın yaptırım duvarında kontrollü ve nokta atışı bir esneklik alanı yarattığını açıkça gösteriyor.

'C tipi' hesap rejiminde operasyonel zorunluluklar

Rusya’nın Batı koalisyonunun uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı geliştirdiği finansal araçlardan biri 'C tipi' hesap sistemi oldu. Bu sistem, dost olmayan ülkelerden gelen sermayenin ve yatırımcıların Rusya'daki varlıklarını ve gelirlerini ülkeden çıkarmasını engellemek, rubleyi korumak ve olası bir sermaye kaçışını bloke etmek amacıyla tasarlandı. Ancak sistemin yapısı, Rusya içinde faaliyet göstermeye devam eden uluslararası şirketlerin yerel birimlerinin operasyonel kabiliyetlerini, çalışan maaşı ödemelerini ve ticari tedarik zinciri finansmanını kısıtlıyordu.

Yeni düzenleme, bu operasyonel tıkanıklığı aşmak için tasarlanmış bir hamle niteliği taşıyor.

Kararnameye göre, 1 Haziran 2026 ile kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 'C tipi' hesaplara yatırılan ruble karşılıklar, artık ilgili yabancı gerçek kişiler ve tescilli yabancı şirket şubeleri tarafından serbestçe çekilebilecek ve yönetilebilecek. Böylece, yaptırımların hedefindeki genel sermaye bloku korunurken, yerel ekonominin çarklarını döndüren tüzel ve gerçek kişilerin günlük finansal akışları güvence altına alınıyor.

Yerel çarkları döndürme ve sürdürülebilirlik stratejisi

Atılan bu adımın arka planı, ülkenin güncel makroekonomik önceliklerinde ve iç piyasa dinamiklerinde şekilleniyor. Rusya bu hamleyle küresel finans sistemine geri dönmeyi veya yaptırımları tamamen kaldırmayı hedeflemiyor; aksine, kendi coğrafyasında ekonomik faaliyet gösteren yabancı unsurların yerel pazardaki operasyonel maliyetlerini ve kriz yönetimini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Yabancı şirketlerin şubelerinin ve kalıcı temsilciliklerinin fonlarına erişiminin kısıtlanması, yerel ekonomide iş ortaklarıyla yaşanan ödeme krizlerine ve tedarik zinciri aksamalarına yol açıyordu. Ruble cinsinden varlıkların serbest bırakılması, iç piyasadaki likidite sıkışıklığını hafifletirken, aynı zamanda devlete vergi ve benzeri yükümlülüklerin ödenmesinde yaşanan aksaklıkların da önüne geçiyor. Dolayısıyla bu karar, yaptırımların yumuşamasından ziyade, yaptırım rejiminin yerel ekonomiye vereceği yan zararları minimize etmeye yönelik bir ayar mekanizması olarak öne çıkıyor.

Kararın ruble ve iç piyasa dinamiklerine etkisi

Piyasalar açısından bakıldığında, bu kararnamenin ruble döviz kuru üzerinde ani ve yıkıcı bir baskı yaratması beklenmiyor. Çünkü serbest bırakılan fonlar döviz cinsinden dışarıya transfer edilmek üzere değil, büyük ölçüde ruble cinsinden yerel operasyonlerin idamesi ve iç tüketim ile ödemeler için kullanılacak bir hacme sahip bulunuyor. Rusya yönetimi, sermaye kontrolünün ana omurgasını korurken, içerideki ticari hayatın nefes almasını sağlayacak bir vana açmış durumda bulunuyor.

Özetle Putin’in imzaladığı bu son düzenleme, Rusya’nın ekonomik savunma stratejilerindeki esneklik kabiliyetini ve yaptırımlara karşı geliştirdiği direnç mekanizmasını gösteriyor. Sıkı blokaj tedbirlerinin duvarları, yerel ekonomik gerçeklikler ve kurumsal operasyonel zorunluluklar karşısında nokta atışı istisnalarla takviye ediliyor, böylece finansal kriz yönetimi daha sürdürülebilir bir zemine taşınıyor. Bu adım, sermaye kontrolü rejimlerinde mutlak dondurma politikalarından kontrollü likidite yönetimine geçişi simgelerken, ülkedeki yabancı sermaye kalıcılığını doğrudan etkileyecek yeni bir süreci başlatıyor. Küresel finans çevreleri, yaptırım uyum birimleri ve uluslararası yatırımcılar, bu tür nokta atışı muafiyetlerin gelecekte stratejik öneme sahip diğer ticari alanları kapsayıp kapsamayacağını ve sınır ötesi ortaklıklar üzerindeki uzun vadeli yansımalarını yakından takip etmeye devam ediyor.