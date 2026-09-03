Müdahale ve faiz beklentileri yeni destekledi

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Japon yeni, bir aydır süren kademeli düşüşün ardından para birimini destekleyebilecek faktörlerin yeniden gündeme gelmesiyle son 24 saatte belirgin şekilde değer kazandı.

Yen, bugün yüzde 1,1’e varan artışla dolar karşısında 157,01 seviyesine yükseldi ve çarşamba günü New York seansında kaydedilen benzer büyüklükteki kazançları sürdürdü. Toparlanmanın, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 18 Eylül’deki politika kararı öncesinde piyasadaki tedirginliği yansıttığı belirtiliyor.

Müdahale ihtimali yeniden gündemde

Haftalarca Japonya ve ABD’nin yeni desteklemek amacıyla yaptığı müdahalelerin uzun vadeli etkinliğini sorgulayan yatırımcılar, şimdi yetkililerin piyasaya yeniden müdahale etme riskine odaklanıyor.

Ayrıca, BOJ'un para birimini desteklemek için faiz oranlarını yükseltme konusunda çok yavaş hareket edeceği yönündeki yaygın görüşü de sorguluyorlar. Ülkenin en büyük emeklilik fonundan gelen haberler ise para birimine yönelik daha olumlu fon akışları olacağına dair spekülasyonları yeniden alevlendiriyor.

Mizuho Bank’ın döviz spot işlem ekibi direktörü Hideaki Minami, “Özellikle yurt dışı yatırımcılar arasında, aşırı büyük faiz artışı olacağına dair spekülasyonlar nedeniyle yen alımları ortaya çıkmış olabilir. Ancak, bugünkü hareketten yenin zayıflama eğiliminin tersine döndüğü sonucuna varmak için henüz erken” dedi.

Rekor müdahaleye rağmen baskı sürmüştü

Japonya’nın geçtiğimiz ay para birimini desteklemek için 96,4 milyar dolarlık rekor düzeyde harcama yapmasına rağmen yen, yüksek petrol fiyatları ve ABD ile arasındaki geniş faiz farkı nedeniyle baskı altında kaldı.

Gözler Gümüş Hafta tatilinde

Nisan ayında yetkililer, 2024 yılından bu yana ilk kez döviz piyasasına müdahale etmek için Japonya’daki uzun bir tatil dönemini beklediler. Yatırımcılar şu anda, BOJ'un politika toplantısından kısa bir süre sonra başlayacak olan Gümüş Hafta tatili sırasında Japonya’nın benzer bir taktik uygulayabileceğini öngörüyor.