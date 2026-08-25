MUFG: ABD Hazinesi, nakit hesabını kullanarak piyasayı destekliyor

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ABD Hazine Bakanlığı'nın, Fed nezdindeki Treasury General Account (TGA) bakiyesini tahvil geri alımlarının finansmanında kullanabileceği değerlendirmesi, piyasalarda likidite artışı beklentisini güçlendirdi. MUFG, bu yaklaşımın bankacılık sistemine kısa vadede net likidite sağlayacağını ve tahvil geri alımlarının daha fazla kısa vadeli Hazine bonosu ihracıyla finanse edilmesine kıyasla daha destekleyici olacağını ifade etti.

10 yıllık tahvil getirisinde düşüş sürüyor

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, bu beklentilerle %4,69 seviyesine geriledi. Piyasa katılımcıları, Hazine'nin nakit kaynaklarını etkin kullanmasının, uzun vadeli faiz oranlarını baskılayabileceğini ve borçlanma maliyetlerini düşürebileceğini değerlendiriyor.

MUFG'nin raporuna göre, TGA kaynaklarının geri alımlarda kullanılması, piyasa likiditesini destekleyerek faiz oranlarının daha istikrarlı seyretmesini sağlayabilir. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor. Ayrıca, kısa vadeli bono ihracına kıyasla daha az volatilite yaratabileceği belirtiliyor.

Piyasalar, ABD Hazine Bakanlığı'nın TGA kullanım stratejisini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) likidite politikalarını yakından izlemeye devam ediyor. MUFG, bu politikaların 2026 yılı boyunca piyasalar üzerinde destekleyici etki yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.