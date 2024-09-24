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MUFG Bank: Çin yuanı daha da güçlenebilir

MUFG Bank, Çin'in açıkladığı geniş teşvik önlemlerinin para birimini dolar karşısında 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından Çin yuanının daha da güçlenebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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MUFG Bank: Çin yuanı daha da güçlenebilir
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MUFG analisti Lee Hardman, “Faiz indirimleri paketi ve zayıf konut piyasası ve hisse senedi piyasası için daha spesifik destek, yerel politika yapıcıların ekonomik büyümeyi destekleme ve deflasyonu önleme çabalarını artırdığını vurgulayarak yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı oldu” dedi.

Hardman, önlemlerin büyümeyi teşvik etmede ne kadar etkili olacağı henüz belli olmasa da, gelişmelerin yuan'ın görünümü için destekleyici olduğunu söyledi.

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