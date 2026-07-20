Muhteşem Yedili tahttan iniyor: Trend yapay zekânın yeni yıldızları

ABD borsalarında son yılların en güçlü yatırım teması olan "Muhteşem Yedili" hisseleri, bireysel yatırımcıların portföylerinde ağırlık kaybetmeye başladı. Wall Street Journal'ın haberine göre yatırımcılar, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinden uzaklaşarak yapay zekâ ekosisteminin altyapısını oluşturan daha küçük ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yöneliyor.

Yatırımcı ilgisinin odağında artık çip üreticileri, veri merkezi işletmecileri, bellek üreticileri, elektrik altyapısı sağlayıcıları ve yapay zekâ bulut hizmeti sunan şirketler bulunuyor. Böylece yapay zekâ yatırım hikâyesi, yalnızca teknoloji devlerinin değil, bu dönüşümü mümkün kılan şirketlerin de ön plana çıktığı yeni bir evreye giriyor.

Temmuz ayında bireysel yatırımcıların işlem verileri de bu değişimi ortaya koydu. Microsoft hisselerine net 52 milyon dolarlık yatırım yapılırken, Intel'e 194 milyon dolar, yapay zekâ odaklı bulut şirketi IREN'e ise 56 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu tablo, yatırımcıların artık daha yüksek büyüme potansiyeli gördükleri şirketlere yönelmeye başladığını gösteriyor.

Muhteşem Yedili eski gücünü kaybediyor

Bu yıl "Muhteşem Yedili" hisselerinin yalnızca ikisi genel piyasa performansını aşmayı başardı. Microsoft yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 19 değer kaybederek grubun en zayıf performansını sergilerken, Apple yaklaşık yüzde 23 yükselişle en güçlü hisse olarak öne çıktı.

Analistler, yatırımcıların artık yalnızca yapay zekâ uygulamalarını geliştiren şirketlere değil, bu teknolojiyi mümkün kılan altyapıya odaklandığını belirtiyor. Çipler, yüksek bant genişliğine sahip bellek sistemleri, veri merkezleri, gelişmiş soğutma teknolojileri ve enerji altyapısı, yatırımcıların yeni gözdesi hâline geliyor.

Çin etkisi satışları tetikledi

Piyasalardaki kırılganlık ise devam ediyor. Çin merkezli Moonshot AI'ın yeni yapay zekâ modelini tanıtmasının ardından teknoloji hisselerinde geniş çaplı satışlar yaşandı.

PHLX Yarı İletken Endeksi yüzde 1,6 gerileyerek son zirvesine göre yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti ve teknik olarak ayı piyasasına girdi. Aynı gün hem küçük ölçekli çip üreticileri hem yazılım şirketleri hem de Muhteşem Yedili hisseleri birlikte düşüş kaydetti.

Gözler bilançolarda

Piyasa uzmanları, yatırımcıların ikinci çeyrek bilançolarında yapay zekâ yatırımlarının şirket gelirlerine ve kârlılığına ne ölçüde katkı sağladığını görmek istediğini belirtiyor.

Bireysel yatırımcıların yapay zekâ temasından vazgeçmediği, ancak sermayelerini daha yüksek büyüme potansiyeli gördükleri alanlara kaydırdığı ifade ediliyor. Yapay zekâ altyapısının yanı sıra kuantum bilişim ve uzay teknolojileri de son dönemde yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı sektörler arasında yer alıyor.

Öte yandan mayıs ve haziran aylarında bireysel yatırımcıların hisse senedi işlem hacmi rekor seviyelere ulaşarak 2024 ortalamasının iki katını aşarken, bu hareketlilik yeni teknoloji temalarının piyasadaki ağırlığını artırmaya devam ediyor.