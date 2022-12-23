Musk: İki yıl Tesla hissesi satmayacağım

Twitter Spaces'da konuşan Elon Musk, ekonominin 2023'te "ciddi resesyona" gireceğini ve pahalı ürünlere olan talebin düşeceğini öngördüğünü söyledi.

Musk'un açıklamaları, elektrikli araçlara olan talebin düşeceğine yönelik endişeler, Musk'ın dikkatini yöneticisi olduğu Twitter'a yönlendirmesi ve Tesla'daki hisselerinden satış yapmasının etkisiyle şirket hisselerinin satış baskısı ile karşı karşıya kalmasının ardından geldi.

Musk, "Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse satışı yapmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen sonraki yıl da satış yapmayacağım" dedi.

Tesla'nın hisseleri dün %8.9 düşmesinin ardından borsa kapanışından sonra yapılan işlemlerde %3 artışla 129.23 dolara yükseldi.

Musk 14 Aralık'ta 3.6 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi satmış ve bu adımla Tesla'daki bu yılki toplam hisse satışı 40 milyar dolara yaklaşmıştı.