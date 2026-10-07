Musk, Nvidia’nın gelişmiş çiplerine göz koydu

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Deniz Güldağ

Amerikan ve İngiliz ekonomi basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, SpaceX, Nvidia çiplerinin satın alımını finanse etmek amacıyla yaklaşık 10 milyar dolar banka kredisi ve 30 milyar dolar yatırım yapılabilir borçlanma (investment grade-debt) yoluyla kaynak sağlamayı planlıyor.

Özel sermaye şirketi Apollo Global Management’ın anlaşmaya liderlik etmesi ve borcun geniş bir yatırımcı kitlesine satışına yardımcı olması bekleniyor.

Kaynaklar, tahvil yatırımcısı Pimco’nun da gerekli finansmanı sağlamak üzere görüşülen sınırlı sayıdaki kuruluş arasında yer aldığını belirtti.

Verilen bilgiye göre, işlemin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.