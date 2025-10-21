Nadir toprak mıknatısı ticaretinde sert fren: Çin’den ABD’ye ihracat azaldı

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, Çin'in ABD'ye yaptığı nadir toprak mıknatıs ihracatı eylülde keskin düşüş gösterdi.

Veriler, ABD'ye yönelik ihracatın eylülde ağustosa göre yüzde 28,7 düşerek 420,5 tona gerilediğini gösterdi. İhracat bir yıl öncesine göre de yaklaşık yüzde 30 oranında düştü.

Veri, art arda ikinci aylık düşüş oldu.

Gümrük verilerine göre, Çin'in ihracat kısıtlamaları sadece ABD'nin ötesine uzandı ve toplam nadir toprak mıknatıs sevkiyatları eylülde ağustosa göre yüzde 6,1 düştü.