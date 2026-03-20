  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  Nasdaq endeksinde volatilite baskısı: Teknoloji odaklı negatif seyir hakimiyetini sürdürüyor
Takip Et

Nasdaq endeksinde volatilite baskısı: Teknoloji odaklı negatif seyir hakimiyetini sürdürüyor

Yapay zeka rallisinin lokomotifi olan teknoloji devleri, haftanın son işlem gününe kurumsal kar realizasyonu baskısıyla başladı. Fed’in enflasyonist risklere karşı sergilediği temkinli duruş ve tırmanan jeopolitik maliyetler, Nasdaq genelinde belirgin bir likidite çıkışını tetikledi.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Küresel sermaye piyasaları, açılış seansıyla birlikte derin bir oynaklık döngüsüne girdi. Nasdaq endeksi açılışın ilk dakikalarından itibaren %1,4 oranında değer kaybederek son dönemlerin en net geri çekilmesini gerçekleştiriyor. Özellikle Nvidia ve Apple gibi piyasa yapıcı kağıtlarda gözlenen hacimli satışlar, yatırımcıların risk iştahındaki ani daralmanın en somut göstergesi olarak kayda geçiyor.

Stratejik portföy rotasyonu ve nakit akışı

Piyasadaki bu çözülme, basit bir teknik düzeltmeden ziyade kurumsal fonların yüksek karlılık sonrası güvenli liman arayışına girdiği bir portföy rotasyonu olarak okunuyor. Fed yetkililerinin, enerji krizi kaynaklı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz indirim senaryolarını öteleme sinyali vermesi, teknoloji çarpanları üzerindeki baskıyı artırıyor. Jeopolitik gerilimlerin çip tedarik zinciri ve lojistik maliyetler üzerindeki gölgesi, teknoloji devleri için 2026 yılının bir operasyonel dayanıklılık testi olacağını teyit ediyor.

Ayı piyasası psikolojisi ve makroekonomik bariyerler

Nasdaq 100 endeksinin kritik teknik destek seviyelerini test etmesi, ayı piyasası (bear market) emarelerini güçlendiriyor. Yatırımcıların likidite şokuna karşı sergilediği bu temkinli duruş, küresel ekonominin sadece teknolojik ivmeyle değil, makroekonomik istikrarla dengelenebileceğini hatırlatıyor. Önümüzdeki seanslarda satış baskısının sürüp sürmeyeceği, enerji hatlarındaki tansiyona ve Fed’den gelecek yeni bir istikrar mesajına bağlı kalacak.

