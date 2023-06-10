Nasdaq üst üste yedi haftadır kazandırıyor

Wall Street'in gösterge endeksi S&P 500, traderların Fed'in gelecek haftaki politika toplantısı öncesinde büyük ölçüde kenarda kalmasıyla, Cuma gününü zayıf işlemlerle yükselişle tamamladı.

S&P 500, gün içi işlemlerde son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak günü yüzde 0,1 artışla tamamladı. Kazanç, mavi çipli hisse senedi endeksini boğa piyasası bölgesinin derinliklerine itti. S&P 500 endeksi ekim ayındaki en düşük seviyesinin yüzde 20'den fazla üzerine çıktı.

S&P'deki işlem hacminin Ekim 2022'den bu yana en düşük günlük işlem hacmiyle sessiz kalması, yatırımcıların ABD merkez bankasının gelecek haftaki toplantısı öncesinde büyük bahisler yapmaktan kaçındığını gösteriyor.

İstihdam verisi Fed’in planlarını bozdu

Fed'in faizi artırmayı erteleyerek enflasyonu kontrol altına almak için 14 aydır sürdürdüğü çabalara ilk kez ara vermesi bekleniyor. Haziran ayında bir duraklama beklentisi, perşembe günü ABD işsizlik verilerinin işgücü piyasasında soğumaya işaret etmesinin ardından hız kazandı.

Reuters’a konuşan Hargreaves Lansdown hisse senedi analisti Matt Britzman, "Piyasalar, işsizliğin arttığını gösteren haftalık ABD istihdam verileriyle sarsıldı. Fed'e gelecek hafta toplandığında faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmesi için daha fazla neden verdi" dedi. Bu durumdan en çok yararlanan ise “Büyük Teknoloji” olarak tanımlanan şirketler oldu.

Nasdaq primlerini yedinci haftaya taşıdı

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq bileşik, faiz artışlarında duraklama beklentilerinin yanı sıra Tesla hisselerindeki yüzde 4,1'lik sıçramanın da etkisiyle yüzde 0,2 değer kazandı.

Otomobil üreticisinin hisseleri, General Motors müşterilerinin elektrikli araç şarj sistemini kullanmasına izin veren ve geçen ay Ford ile yaptığı anlaşmaya benzer bir anlaşma yapmasının ardından art arda 11. gün yükseldi.

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 0,4 artarak üst üste dördüncü haftalık kazanç serisini kaydederken, Nasdaq endeksi aynı dönemde yüzde 0,2 artışla üst üste yedinci haftalık kazancını elde etti.