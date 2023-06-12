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Nasdaq'dan 10,5 milyar dolarlık satın alma

Nasdaq, bankalar ve arazı kurumlar için yazılım geliştiren Adenza'yı 10,5 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Haber Merkezi
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Nasdaq, finansal yazılım şirketi Adenza'yı 10,5 milyar dolara satın alacak. WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Nasdaq, Adenza'yı CEO Adena Friedman'ın Şirket'in sadece bir pazar yeri operatörlünden daha teknoloji merkezli bir şirkete dönüştürme çabaları çerçevesinde alacak.

Nasdaq'ın resmi açıklamayı bugün içinde yapması bekleniyor.

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