Nasdaq’ta yapay zeka rüzgarı: Western Digital’den tarihi rekor

Yapay zeka modellerinin işlediği veri miktarının katlanarak artması, teknoloji dünyasını sadece işlem hızıyla değil, bu devasa verilerin fiziksel olarak nerede saklanacağı sorunuyla da karşı karşıya bırakıyor. dünkü Nasdaq kapanış verilerine yansıyan 313,81 dolarlık rekor seviye, yüksek kapasiteli kurumsal sürücülere olan talebin tüm beklentileri aştığını gösteriyor. Şirketin 2026 yılı sonuna kadar olan üretim bandını tamamen doldurmuş olması, yapay zeka ekonomisinin devasa bir fiziksel altyapı gerektirdiğini kanıtlayan en somut veri olarak öne çıkıyor.

Tedarik zincirinde güç dengesi değişiyor

Piyasalardaki bu sert yükselişin merkezinde, küresel bulut sağlayıcılarının kapasite artırma hamleleri yatıyor. Geleneksel tüketici elektroniğindeki durgunluğun aksine, kurumsal depolama birimlerinde yaşanan bu talep patlaması, Western Digital’in gelir modelini de kökten değiştiriyor. Artık sadece bir donanım üreticisi değil, yapay zeka ekosisteminin vazgeçilmez bir altyapı sağlayıcısı konumuna yükselen şirket için bu durum, fiyatlama gücünü tamamen üreticinin lehine çeviriyor.

Piyasadaki hareketlilik, bu yükselişin geçici bir spekülasyondan ziyade, uzun vadeli ve somut siparişlere dayalı bir büyüme olduğunu gösteriyor. Yazılım tarafındaki tartışmaların aksine, fiziksel depolama tarafındaki bu kapasite doluluğu yatırımcılar için daha dirençli bir profil çiziyor. Yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte, depolama sektöründeki bu ivmenin benzer teknoloji devlerini de peşinden sürüklemesi ve küresel teknoloji endekslerinde yeni bir yukarı yönlü dalga başlatması bekleniyor.