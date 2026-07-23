NATO, 2027-2031 dönemi için Ortak Finansman Kaynak Planı'nı onayladı

NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, planın müttefiklere NATO'nun beklenen kaynak ihtiyaçlarına ilişkin net ve ileriye dönük bir görünüm sunduğu, ortak finansmanın daha zorlu güvenlik ortamında İttifakın artan hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlayacağı belirtildi.

Planın bir parçası olarak müttefiklerin NATO'nun Askeri Bütçesi, Sivil Bütçesi ve Güvenlik Yatırım Programı için 2027 yılı finansman üst sınırlarını onayladığı aktarılan açıklamada, toplam ortak finansmanın 6,5 milyar avroya kadar yükseltildiği duyuruldu.

NATO Yakıt Tedarik Zinciri Kabiliyet Programı Planı da onaylandı

Açıklamada, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 2027-2031 Ortak Finansman Kaynak Planı’nın yanı sıra NATO Yakıt Tedarik Zinciri Kabiliyet Programı Planı'nı da resmen onayladığı belirtildi.

Bu çerçevede sağlanan 27 milyar avroluk yatırım sayesinde NATO'nun mevcut yakıt depolama ve dağıtım altyapısının modernize edileceği kaydedilen açıklamada, "Plan kapsamında İttifakın doğu ve güneydoğu kesimlerinde boru hatları da dahil olmak üzere yeni tesisler inşa edilecek ve NATO kuvvetlerinin muharebe hazırlığı için ihtiyaç duyduğu enerji tedarikinin güvence altına alınması sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun ortak finansmanının, yaklaşık 1 milyar vatandaşın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan kabiliyetleri ve altyapıyı desteklediğinin altı çizildi.

Finansmanın, caydırıcılık ve savunmayı güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, NATO operasyonları ve misyonlarını mümkün kıldığı, askeri hazırlığı desteklediği ve İttifakın istişare, komuta ve kontrol süreçlerinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, planın ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Girişimi (NSATU) ile NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'ni (JATEC) de kapsayan Ukrayna'ya yönelik öncelikli desteğe de kaynak sağladığı ifade edildi.