Navlun fiyatlarında 5,5 ayın en hızlı haftalık artışı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 20 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 8 yükseldi. Fiyatlarda bu seviyeden yüksek en son 2 Temmuz tarihinde yüzde 10 artış yaşanmıştı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 529 dolardan 3 bin 803 dolara çıktı. Böylece 19 Eylül tarihinde görülen 3 bin 907 doların andından en yüksek navlun fiyatı görüldü.

Endeks, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 129 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 949 dolar olarak hesaplandı.

Artışta Shanghai-Los Angeles ve Shanghai New York hatları etkili oldu; bu hatlarda fiyatlar sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 17 yükseldi.