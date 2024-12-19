Navlun fiyatlarında 5,5 ayın en hızlı haftalık artışı
Küresel konteyner navlun fiyatları 5,5 ayın en hızlı haftalık artışını gösterdi.
Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 20 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 8 yükseldi. Fiyatlarda bu seviyeden yüksek en son 2 Temmuz tarihinde yüzde 10 artış yaşanmıştı.
Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 529 dolardan 3 bin 803 dolara çıktı. Böylece 19 Eylül tarihinde görülen 3 bin 907 doların andından en yüksek navlun fiyatı görüldü.
Endeks, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 129 daha yukarıda bulunuyor.
Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 949 dolar olarak hesaplandı.
Artışta Shanghai-Los Angeles ve Shanghai New York hatları etkili oldu; bu hatlarda fiyatlar sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 17 yükseldi.