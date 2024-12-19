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Navlun fiyatlarında 5,5 ayın en hızlı haftalık artışı

Küresel konteyner navlun fiyatları 5,5 ayın en hızlı haftalık artışını gösterdi.

Haber Merkezi
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Navlun fiyatlarında 5,5 ayın en hızlı haftalık artışı
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 20 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 8 yükseldi. Fiyatlarda bu seviyeden yüksek en son 2 Temmuz tarihinde yüzde 10 artış yaşanmıştı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 529 dolardan 3 bin 803 dolara çıktı. Böylece 19 Eylül tarihinde görülen 3 bin 907 doların andından en yüksek navlun fiyatı görüldü.

Endeks, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 129 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 949 dolar olarak hesaplandı.

Artışta Shanghai-Los Angeles ve Shanghai New York hatları etkili oldu; bu hatlarda fiyatlar sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 17 yükseldi.

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