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Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftada da sürdü

Küresel konteyner navlun fiyatlarında üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşandı.

Haber Merkezi
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Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftada da sürdü
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 8 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde %3 azaldı. Önceki hafta düşüş %1 seviyesindeydi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 736 dolardan 5 bin 551 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %210 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 996 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 791 doların bin 204 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların %291 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise %47 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %3 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında %1 arttı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 8.200 dolardan 7.929 dolara inildi, Rotterdam-Shanghai'de 626 dolardan 630 dolara çıkıldı.

Shanghai-Los Angeles hattı %4 düşüşle 6 bin 740 dolardan 6 bin 501 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı değişmeyerek 707 dolarda kaldı.

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