Netflix, üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 7,8 artırdı

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artışla 8,54 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,4 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,10 dolardan 3,73 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 10,8 artışla 247,2 milyona ulaştı.

Öte yandan Netflix'ten yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'da bazı üyelik planlarının ücretinde artışına gidildiği bildirildi.

Buna göre, ABD'de temel planının fiyatı 9,99 dolardan 11,99 dolara, premium planın ücreti ise 19,99 dolardan 22,99 dolara çıkarıldı.