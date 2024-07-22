New York Borsası, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artarak 40.414,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 5.544,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 17.923,65 puana çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle yoğunlaşan siyasi haber akışı yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminin ardından anketlerde büyük bir oranla favori konumuna yerleşmesi, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu.

Makroekonomik tarafta ise bu hafta büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi piyasaların odağında yer alıyor.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonu takip edilirken, ülkenin büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon'un hisseleri, bugün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Hafta genelinde ise Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi şirketlerin bilançolarını açıklaması öngörülüyor. Şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.