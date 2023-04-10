New York borsası düşüşle açıldı
Amerika'da yayımlanan ve ülkenin işgücü piyasasına dair önemli bir gösterge olarak kabul edilen "Tarım Dışı İstihdam" verisinin ardından ilk işlem gününe başlayan New York borsası, yeni haftaya düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 33.425,25 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,48 düşerek 4.085,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalışla 11.975,14 puana indi.
Geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine dair endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.
Analistler, cuma günü yayımlanan istihdam verilerinin hala güçlü iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de Fed'in gelecek ayki para politikasına yönelik sinyaller içereceğini belirtti.