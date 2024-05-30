New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,86 azalarak 38.111,48 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 azalışla 5.235,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 kayıpla 16.737,08 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisinin tahminlerin altında büyüdüğünü göstermesi sonrası tahvil faizlerinin gerilemesine karşın pay piyasalarında, Salesforce hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle negatif bir seyir izlendi.



Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü. Büyüme verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

Büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu belirten analistler, bu durumun bu yıl faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceğini aktardı.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Fed sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonunun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini aktardı. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğunu belirten Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de hafta ortasında gerçekleşen tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından faiz indirimlerine ilişkin endişelerin de etkisiyle yükselişe geçen tahvil faizleri ise büyüme verisinin ardından düşüş kaydetti. Dün yüzde 4,62'ye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,55 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yazılım şirketi Salesforce'un hisselerinde yaşanan düşüş, piyasalardaki negatif seyirde öne çıktı. Şirketin hisseleri, Salesforce'un finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 20'ye yakın düştü.

ABD'li perakende zinciri Kohl's'un hisseleri de şirketin bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin düşmesi ve zarar bildirmesinin ardından yüzde 22'nin üzerinde değer kaybetti.