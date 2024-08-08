New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,60 düşüşle 38.763,45 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.199,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 düşüşle 16.198,86 puana geriledi.

Piyasalarda hafta başında yaşanan satış baskısının ardından dün ve bugün yukarı yönlü seyir izleyen endeksler, 10 yıllık tahvil ihalesinde talebin beklentilerin altında kalmasıyla yönünü yeniden negatife çevirdi.

Analistler, tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcıların tedirginliğini artırdığını belirterek, hisse senedi piyasasındaki düşüşün tarihi satış dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar piyasalardaki kısa süreli toparlanmada etkili olmuştu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini belirtmişti.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmalar yaşandığına işaret ederek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerle pazartesi günü Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürerek yaklaşık 6 baz puan artışla yüzde 3,95 seviyesine çıktı.

Öte yandan, şirket bilançoları da yatırımcıların odağına yeniden yerleşirken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın park birimindeki işletme gelirinin azalmasının ardından yüzde 4,5 düştü.

Amgen'in hisseleri, şirketin karının beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti. Super Micro Computer'ın hisseleri, şirketin karının beklentilerin altında kalmasını takiben yüzde 20,1 düştü.

Airbnb'nin hisseleri de ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 13,4 değer kaybetti.

Shopify'ın hisseleri ise şirketin karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 17,8 değer kazandı.

Analistler, ABD'de yarın işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin takip edileceğini, söz konusu verinin iş gücü piyasasının duruma ilişkin daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti.