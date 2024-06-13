New York borsası Fed toplantısının ardından karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 38.712,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 artışla 5.421,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 17.610,79 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de enflasyonun mayısta yavaşladığını gösteren verilerin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim kaydetmedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Fed ise iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

Ayrıca Fed'in tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, bugünkü enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

ABD'deki enflasyonist baskıların daha da hafiflediğini gösteren verilerin ardından gün içinde yüzde 4,25 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de yüzde 1'e yakın azalışla 104,3 seviyesine indi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.