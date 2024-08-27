  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. New York borsası günü yükselişle kapattı
Takip Et

New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası günü hafif yükselişle tamamladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York borsası günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 41.250,50 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.625,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 17.754,82 puana ulaştı.

Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcılar temkinli davranırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, perşembe günü yayınlanacak büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü.

ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Öte yandan, teknoloji hisse senetlerindeki karışık seyir dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Microsoft ile Apple'ın hisselerinde de hafif yükseliş yaşandı. Meta hisseleri yüzde 0,4, Alphabet hisseleri yüzde 0,9 ve Amazon hisseleri yüzde 1,4 ve Tesla hisseleri yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

Libya'da petrol krizi: "Merkez Bankası Başkanı görevine iade edilene kadar üretim duracak"Libya'da petrol krizi: "Merkez Bankası Başkanı görevine iade edilene kadar üretim duracak"Küresel Ekonomi

 

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla ortak toplantıda konuştu: 'Bölgesel barış' mesajı verildiBakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla ortak toplantıda konuştu: 'Bölgesel barış' mesajı verildiGündem

 

Küresel Ekonomi
Libya'da petrol krizi: "Merkez Bankası Başkanı görevine iade edilene kadar üretim duracak"
Libya'da petrol krizi: "Merkez Bankası Başkanı görevine iade edilene kadar üretim duracak"
Gergin bekleyişte son düzlük: Nvidia'nın yarın açıklayacağı bilançosu piyasaları sarsabilir
Gergin bekleyişte son düzlük: Nvidia'nın yarın açıklayacağı bilançosu piyasaları sarsabilir
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
ECB yetkilisi Klaas Knot'tan faiz mesajı
ECB yetkilisi Klaas Knot'tan faiz mesajı
Rusya'dan Pinterest'e 7 milyon rublelik ceza
Rusya'dan Pinterest'e 7 milyon rublelik ceza
ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi
ABD'de tüketici güveni ağustosta yükseldi