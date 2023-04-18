New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 4.164,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 12.234,56 puana çıktı.

ABD'de bilanço sezonu takip edilirken pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 15 arttı.

Goldman Sachs'ın hisseleri beklentileri karşılayamayan finansal sonuçları sonrası yüzde 3'e yakın düşerken, Bank of America'nın hisseleri yüzde 1'e yakın değer kazandı.

ABD merkezli kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson'ın bilançosu da şirketin satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,6 artışla 24,7 milyar dolara çıktığını gösterdi. Şirketin hisseleri, beklenenden iyi gelen bilançolarına rağmen yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede inşaat izinleri de martta aylık bazda yüzde 8,8 azalarak 1 milyon 413 bin seviyesine düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.