New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,3 artışla 33.586,52 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.109,11 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.084,36 puana geriledi.

Geçen hafta açıklanan istihdam raporunun ardından yatırımcılar bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerine odaklanırken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin martta yüzde 4,2'den yüzde 4,7'ye yükseldiğini gösterdi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de martta 0,1 puan artarak yüzde 2,8'e çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yıl yüzde 3,75 civarında olmasını, 2025'te yüzde 2'ye düşmesini beklediğini kaydetti.

Bu yıl büyümenin yüzde 1'in altında olmasını öngördüğünü ifade eden Williams, işsizlik oranının da kademeli bir şekilde artacağını tahmin ettiğini bildirdi.