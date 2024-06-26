New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,76 azalarak 39.112,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.469,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 17.717,65 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcılarca takip edileceğini aktardı.

ABD'de perşembe günü açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini ifade eden analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 320,42'ye çıkarken, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda aylık 0,9 puan azalışla 100,4'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Son birkaç günde sert satış dalgasına maruz kalan ve piyasa değeri 400 milyar dolardan fazla azalan Nvidia'nın hisselerinde bugünkü yükseliş de dikkati çekti. Şirketin hisseleri, günü yaklaşık yüzde 7 artışla tamamladı.

Alphabet'in hisseleri de şirketin 13 Ağustos'ta Pixel cihazları ve Android platformuna yönelik güncellemeleri de içeren yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmayı planladığına dair haberler sonrasında yüzde 3'e yakın artış gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

Enflasyondaki ilerleme duraklama noktasına gelirse veya tersine dönerse, faiz oranını yükseltmeye açık olduğunu dile getiren Bowman, bu yıl ABD'de politika faizinde herhangi bir düşüş öngörmediğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi ve iş gücü piyasasının kademeli olarak soğumasıyla, ekonomide sağlıklı bir dengeyi korumak için bir noktada politika kısıtlamalarının seviyesinin azaltılmasının uygun olacağını anlattı.

Enflasyon beklentilerindeki artışın, para politikasının daha uzun süre kısıtlayıcı tutulması anlamına geleceğine işaret eden Cook, yılın geri kalanında yıllık enflasyonun yatay seyretmesini, aylık enflasyonun ise geçen yılın ikinci yarısındaki olumlu verilere benzer olmasını beklediğini bildirdi.